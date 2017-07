Syrische Rebellen schießen Armee-Jet ab

11.07.2017 Damaskus. Syrische Rebellen haben nach Angaben von Beobachtern ein Kampfflugzeug der syrischen Armee abgeschossen. Der Jet sei in einem Außenbezirk der Stadt Al-Sweida im Süden des Landes abgeschossen worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Beobachter berichteten zudem von Kämpfen zwischen Regierungstruppen und der oppositionellen Freien Syrischen Armee. Am Wochenende war im Südwesten des Landes eine Waffenruhe in Kraft getreten, die die USA, Russland und Jordanien vermittelt hatten.