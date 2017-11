Syriens Opposition beharrt auf Rücktritt von Präsident Assad

23.11.2017 Riad. Syriens Opposition beharrt auf einem Rücktritt von Präsident Baschar al-Assad. Dieser müsse zum Beginn einer Übergangsperiode abtreten, heißt es in der Abschlusserklärung einer Konferenz verschiedener Oppositionsgruppen in der saudischen Hauptstadt Riad. Nur dann sei ein politischer Prozess in einer Atmosphäre der Sicherheit und Stabilität möglich. UN-Sondervermittler Staffan de Mistura will nächsten Woche die bislang erfolglosen Genfer Syrien-Verhandlungen fortsetzen. Russland, der Iran und die Türkei planen parallel einen syrischen "Volkskongress".