Supermarkterpresser - Festgenommener wird weiter überprüft

30.09.2017 Konstanz. Bei den Ermittlungen nach einem Supermarkterpresser am Bodensee wird ein festgenommener Mann weiter überprüft. Weitere Angaben konnte Polizei in Konstanz nicht machen. Ein Polizeisprecher hatte betont, dass es keineswegs feststehe, ob es sich bei dem Festgenommenen tatsächlich um den gesuchten Verdächtigen handele. Den Angaben nach wurden die Ermittler durch Hinweise aus der Bevölkerung auf ihn aufmerksam. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden. Ein Unbekannter hatte gedroht, bis heute 20 vergiftete Lebensmittel in Umlauf zu bringen. Er forderte einen zweistelligen Millionenbetrag.