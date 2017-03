Suche nach Kontaktleuten des möglichen Anschlagsplaners von Essen

12.03.2017 Berlin. Nach dem möglicherweise verhinderten Anschlag auf ein Einkaufszentrum in Essen ist offen, wer die Kontaktleute des mutmaßlichen Drahtziehers in Deutschland sind und wo sie stecken. Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen hatte der Verdächtige, ein deutscher Kämpfer der Terrormiliz IS, von Syrien aus per Internet- Messenger mehrere Personen direkt kontaktiert und versucht, sie für einen Angriff auf das Einkaufszentrum zu motivieren. Die Polizei vernahm zwei Männer aus Oberhausen und durchsuchte ihre Wohnungen.