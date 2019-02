Suche nach Fußballer Sala: Leiche in Flugzeugwrack gesichtet

04.02.2019 Guernsey. Im abgestürzten Flugzeug des vermissten argentinischen Fußballers Emiliano Sala ist eine Leiche entdeckt worden. Das teilte die britische Flugunfallbehörde mit. Um wen es sich handelt, ist noch unklar. Zuvor hatte ein privater Wracksucher die vermisste Propellermaschine per Echolot am Meeresboden des Ärmelkanals ausfindig gemacht. Sala wollte am 21. Januar von Frankreich aus zu seinem neuen Verein nach Wales fliegen. Beim Flug über den Ärmelkanal verschwand die Maschine mit dem 28-jährigen Fußballer und seinem Piloten aber von den Radarschirmen.