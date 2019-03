Studie zu sexuellem Kindesmissbrauch in der DDR

06.03.2019 Berlin. Sexueller Kindesmissbrauch in der DDR ist nach einer neuen Fallstudie nicht nur stärker, sondern auch erheblich länger tabuisiert gewesen als in Westdeutschland. Nach ersten Studien aus archiviertem Material in früheren Jahren hätten das nun auch persönliche Erinnerungen von rund 100 Männern und Frauen in einer neuen Fallstudie bestätigt. Das teilte die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in Berlin mit. Die für die Fallstudie Befragten hätten als Kinder und Jugendliche selbst sexuelle Übergriffe erlebt.