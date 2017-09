Studie: Mobiles Arbeiten führt zu Mehrarbeit - macht aber zufrieden

01.09.2017 Köln. Arbeiten außerhalb des Betriebs mit PC, Laptop oder Smartphone führt zu Mehrarbeit, kann aber dennoch zufrieden machen. Wissenschaftler am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln haben herausgefunden, dass sogenannte mobile Computerarbeiter in Deutschland am häufigsten Arbeitstage von mehr als zehn Stunden haben. Die Arbeitszufriedenheit dieser Menschen ist trotzdem hoch. "Das Interessante ist, dass diese Menschen dafür mehr Autonomie haben, das heißt, sie haben mehr Souveränität zu entscheiden: Wie arbeite ich und wann arbeite ich", sagt Studienautor Oliver Stettes.