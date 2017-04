Studie: Frauen leisten 60 Prozent mehr unbezahlte Arbeit als Männer

23.04.2017 Berlin. Der größte Teil unbezahlter Hausarbeit, Kinderbetreuung und Angehörigen-Pflege wird in Deutschland weiterhin von Frauen geleistet. Das bestätigt eine Studie des sozialwissenschaftlichen Instiuts der Hans-Böckler-Stiftung, über die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten. Für die Fürsorge von Angehörigen wenden Frauen zwischen 18 und 64 Jahren demnach sogar mehr als doppelt so viel Zeit auf wie Männer. Deutliche Unterschiede gibt es auch bei erwerbstätigen Frauen und Männern in Paarhaushalten mit Kindern. Dort sind Frauen überwiegend teilzeitbeschäftigt und schultern den größten Teil der Haus- und Fürsorgearbeit.