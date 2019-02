Stromausfall bei mehr als 30 000 Haushalten in Berlin

19.02.2019 Berlin. Bei 31 000 Haushalten und 2000 Gewerbebetrieben in Berlin ist der Strom ausgefallen. Der Schaden wird voraussichtlich erst bis Mittwochnachmittag behoben. Es seien "komplizierte Tiefbau- und Reparaturarbeiten erforderlich", die voraussichtlich bis 15.00 dauern würden, twitterte der Energiekonzern Vattenfall. Von dem Stromausfall sind seit etwa 14.00 Uhr Berlin-Köpenick und Teile von Berlin-Lichtenberg betroffen. Grund für den Blackout sind nach Angaben der Senatsverwaltung Bauarbeiten an einer Brücke. Eine Bohrung habe eine wichtige Stromleitung zerstört, so ein Sprecher.