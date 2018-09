Streik bei Ryanair: Mindestens 250 Flüge ausgefallen

28.09.2018 Frankfurt. Wegen des erneuten Streiks von Flugbegleitern und Piloten sind heute mindestens 250 Flüge des Billigfliegers Ryanair ausgefallen. Das entspricht rund zehn Prozent des geplanten Europa-Programms, wie das irische Unternehmen mitteilte. Ein Schwerpunkt der Aktionen waren Arbeitsniederlegungen an mehreren deutschen Basen mit Berlin-Schönefeld und Frankfurt an der Spitze. An dem zweiten europaweiten Streik von Piloten und Flugbegleitern waren Beschäftigte aus Spanien, Portugal, Belgien, Italien, den Niederlanden und Deutschland beteiligt.