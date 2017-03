Strafprozess gegen früheren Chef der Krisenbank HRE gestartet

20.03.2017 München. Der frühere Vorstandschef der Immobilienbank Hypo Real Estate, Georg Funke, steht von heute an vor Gericht. Die HRE war in der globalen Finanzkrise 2008/2009 beinahe zusammengebrochen und musste mit staatlichem Geld gerettet werden. Es war der größte deutsche Schadensfall in der damaligen Krise. Das Verfahren gegen Funke hatte sich jahrelang verzögert. Nun beginnt der Prozess am Landgericht München. Ebenfalls angeklagt ist Ex-HRE-Finanzvorstand Markus Fell. Beide sollen die Bilanzen geschönt haben.