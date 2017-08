Straßen des überfluteten Braunsbach werden für Millionen saniert

02.08.2017 Braunsbach. Gut ein Jahr nach der verheerenden Flut in Braunsbach in Baden-Württemberg werden die Straßen im Ort sowie die Kanäle im Untergrund für mehrere Millionen Euro saniert. Allein für die derzeit laufenden Arbeiten an den ersten Straßenzügen im Hauptort fallen Kosten in Höhe von 7,5 Millionen Euro an, wie Bürgermeister Frank Harsch mitteilte. Noch dieses Jahr soll der erste Abschnitt beendet sein. Bis alle Sanierungen erledigt seien, dauere es voraussichtlich vier Jahre, so die Einschätzung des Bürgermeisters.