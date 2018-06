23.06.2018 Berlin. Vor rund 67 000 Fans haben die Rolling Stones am Abend das Berliner Olympiastadion gerockt. "Tag, Tag Berlin, es ist großartig in Deutschland zu sein!", begrüßte Rockstar Mick Jagger sein jubelndes Publikum. Um kurz vor 21.00 Uhr legten die Stones mit "Street Fighting Man" und "It's Only Rock‘n‘Roll" los. Volle zwei Stunden spielten Jagger & Co., Hits wie "Paint It Black" und "Brown Sugar" durften dabei nicht fehlen.