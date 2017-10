26.10.2017 Berlin. Der Menschenrechtler Peter Steudtner will nach Angaben von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller ohne "Teilnahme von Politik und Öffentlichkeit" in der Hauptstadt ankommen. Auf Wunsch der Familie solle der 45-Jährige im privaten Rahmen wieder deutschen Boden betreten. Steudtner war am Abend aus türkischer Untersuchungshaft entlassen worden.