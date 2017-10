Steinmeier sieht starke Opposition als Chance

24.10.2017 Berlin. Die gestärkte Opposition im neuen Bundestag bietet nach Einschätzung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Chancen für die Demokratie. "Die politische Kultur in unserem Land wird dann, aber auch nur dann, davon profitieren, wenn alle Seiten ihrer Verantwortung gerecht werden". Das sagte Steinmeier im Berliner Schloss Bellevue bei der feierlichen Überreichung der Entlassungsurkunden an Kanzlerin Angela Merkel und ihre Minister. Die Regierung ist schon seit der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages am Morgen nur noch geschäftsführend im Amt.