Steineleger müssen sich wegen versuchten Mordes verantworten

17.09.2018 Bremen. Diese Taten hätten Autofahrer das Leben kosten können: Ab dem Nachmittag stehen zwei junge Männer vor dem Landgericht Bremen, weil sie über mehr als zwei Jahre lang nachts große Steine, Gehwegplatten und Nagelbretter auf stark befahrene Straßen in Bremen und Umgebung gelegt haben sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft den 24 und 25 Jahre alten Angeklagten versuchten Mord vor. Die beiden sitzen seit März in Untersuchungshaft. Als Motiv gaben sie Langeweile, Frust und Beziehungsstress an.