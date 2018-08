Starkes Beben lässt in Venezuela die Erde erzittern

22.08.2018 Caracas. Ein heftiges Erdbeben der Stärke 7,3 hat die Küste im Nordosten von Venezuela erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag nach US-Angaben in einer Tiefe von 123 Kilometern. Eine Tsunami-Warnung wurde inzwischen wieder aufgehoben. Trotz der enormen Stärke des Erdstoßes gab es offenbar keine Opfer oder schweren Schäden. Das Beben war in mehreren Regionen des südamerikanischen Landes zu spüren gewesen, selbst in der knapp 600 Kilometer entfernten Hauptstadt Caracas. Menschen verließen in Panik ihre Häuser. Zahlreiche Gebäude wurden evakuiert.