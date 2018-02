Starke Schmerzen: Lady Gaga sagt Konzerte in Europa ab

03.02.2018 US-Superstar Lady Gaga hat wegen anhaltender Gesundheitsprobleme die zehn letzten Europa-Konzerte ihrer Welttournee abgesagt. "Unglücklicherweise leidet Lady Gaga an starken Schmerzen, die ihre Fähigkeit, live aufzutreten, wesentlich beeinflussen", teilte der Konzertveranstalter mit. Auch Auftritte in Deutschland sind davon betroffen. "Ich bin so am Boden zerstört, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll", schrieb die 31-jährige Pop-Queen im Kurznachrichtendienst Twitter. Ihre Ärzte stehen demnach hinter der Entscheidung, dass sie sich zu Hause erholt.