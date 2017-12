"Star Wars" erfolgreichster Film 2017 in Nordamerika

31.12.2017 New York. Der neue Teil der "Star Wars"-Saga hat sich am letzten Wochenende des Jahres den Platz als erfolgreichster Film 2017 in Nordamerika gesichert. "Star Wars: Die letzten Jedi" hat in den USA und Kanada gut 517 Millionen Dollar, also etwa 431 Millionen Euro eingespielt. Damit überholte das Science-Fiction-Abenteuer um den zum Jedi-Meister avancierten Luke Skywalker und Generalin Leia das animierte Disney-Musical "Die Schöne und das Biest". Das hatte umgerechnet 420 Millionen Euro eingespielt.