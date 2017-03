Staatliche Cannabis-Agentur vor dem Start

03.03.2017 Berlin. In Deutschland wird Cannabis zu medizinischen Zwecken künftig unter staatlicher Aufsicht vertrieben. Dazu wird eine Cannabisagentur beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eingerichtet. Einzelheiten will das Bundesinstitut heute in Berlin mitteilen. Hintergrund ist die gesetzliche Freigabe von Cannabis auf Rezept für Schwerkranke. Die Krankenkassen müssen die Therapie mit getrockneten Cannabisblüten künftig bezahlen. Die Agentur soll den Cannabis kaufen und an Hersteller und Apotheken abgeben.