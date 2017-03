04.03.2017 München. Der FC St. Pauli hat seinen Aufschwung in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und den TSV 1860 München wieder mit in den Abstiegskampf gerissen. Die Hamburger siegten in München mit 2:1 und holten damit 13 Punkte aus den letzten fünf Partien. Mit 24 Zählern schloss Pauli bis auf einen Punkt zu 1860 auf und hat inzwischen drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.