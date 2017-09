St. Pauli feiert wichtigen Auswärtssieg - 1:0 in Nürnberg

11.09.2017 Nürnberg. Der FC St. Pauli hat in der 2. Fußball-Bundesliga zur Spitzengruppe aufgeschlossen und dem 1. FC Nürnberg einen herben Dämpfer verpasst. Die Hamburger gewannen zum Abschluss des 5. Spieltags am Abend mit 1:0 in Nürnberg und sind mit zehn Punkten nun Tabellenfünfter. Das entscheidende Tor erzielte Waldemar Sobota in der 63. Minute. Nach dem makellosen Start mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen ist der 1. FC Nürnberg mittlerweile seit drei Ligapartien ohne Sieg.