Sprengsatz explodiert und beschädigt Auto in Bremen

07.11.2017 Bremen. Bei einem mutmaßlichen Anschlag ist in Bremen ein Auto durch einen Sprengsatz beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Anwohner hatten in der vergangenen Nacht eine laute Explosion gehört und die Polizei informiert. Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie den demolierten Wagen. Die Polizei hat noch in der Nacht mit der Spurensicherung begonnen und sucht nach Zeugen. Der Sprengsatz detonierte an dem Auto, das in einer Straße im Stadtteil Vahr stand. Das Viertel galt als sozialer Brennpunkt, inzwischen wohnen dort Menschen unterschiedlichen Alters, Bildung und Herkunft.