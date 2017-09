"Sport Bild": Bayern-Krisensitzung zu Ancelotti

28.09.2017 München. Nach dem 0:3-Debakel bei Paris St. Germain soll der FC Bayern laut "Sport Bild" heute in einer Krisensitzung über die Zukunft von Trainer Carlo Ancelotti beraten. Das meldete das Sportblatt auf seiner Homepage, noch während die Bayern im Flieger auf der Rückkehr von der Champions-League-Reise nach Frankreich war. Die Münchner hatten gegen das Team um Superstar Neymar gestern keine Chance. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kündigte an, dass der Verein "auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen".