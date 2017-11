23.11.2017 Wie großzügig sind die Menschen in Deutschland? Erste Erkenntnisse über das Spendenverhalten in diesem Jahr will der Deutsche Spendenrat am Vormittag in Berlin vorlegen. Mit Blick auf die übliche Spenden-Hochphase am Jahresende soll es auch um Prognosen für 2017 insgesamt gehen. Der Spendenrat ist ein Dachverband von 65 spendensammelnden Organisationen, darunter zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz und die Aktion Deutschland hilft.