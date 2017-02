Spanische Königsschwester Cristina freigesprochen

17.02.2017 Palma. Aufatmen im spanischen Königshaus: Infantin Cristina, die Schwester von König Felipe, ist vom Vorwurf der Beihilfe zum Steuerbetrug freigesprochen worden. Ihr Ehemann Iñaki Urdangarin wurde dagegen für schuldig befunden und zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Das geht aus der Urteilsschrift des zuständigen Gerichts in Palma de Mallorca hervor. Cristina - die Nummer sechs in der spanischen Thronfolge - war in der Geschichte der Bourbonen die erste nahe Verwandte eines Königs, die sich vor Gericht verantworten musste.