Spaniens Senat stimmt über Zwangsmaßnahmen ab

27.10.2017 Madrid. Der spanische Senat ist in Madrid zusammengetreten, um über Zwangsmaßnahmen gegen die nach Unabhängigkeit strebende katalanische Regionalregierung abzustimmen. Es geht um den Verfassungsartikel 155, der die Absetzung der Regionalregierung und die Abhaltung von Neuwahlen in der abtrünnigen Region ermöglichen soll. Eine Zustimmung gilt als sicher. Auch Ministerpräsident Mariano Rajoy nimmt an der Plenarsitzung des Senats teil. Um 12 Uhr will das katalanische Parlament in Barcelona zusammenkommen. Dabei ist auch eine Ausrufung der Unabhängigkeit Kataloniens möglich.