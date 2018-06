Spanien Sieger der Gruppe B vor Portugal

25.06.2018 Kaliningrad. Spanien hat sich den Sieg in der Vorrundengruppe B der Fußball-WM gesichert und trifft nun am Sonntag im Achtelfinale auf Gastgeber Russland. Den Spaniern genügte im dritten Gruppenspiel gegen Marokko ein 2:2 und eroberte aufgrund der mehr erzielten Treffer Platz eins vor den punktgleichen Portugiesen. Portugal erreichte in der parallel stattfindenden Partie gegen den Iran ein 1:1 und spielt nun in der Runde der letzten 16 Teams am Samstag gegen Uruguay. Zuvor hatte Uruguay Russland mit 3:0 geschlagen. Im sportlich bedeutungslosen Parallelspiel besiegte Saudi Arabien Ägypten 2:1.