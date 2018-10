Spahn: Impfungen in Apotheken vorstellbar

10.10.2018 München. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich zu einer flächendeckenden Präsenz von Apotheken in Deutschland bekannt und hält dafür auch zusätzliche Aufgaben für denkbar. Er könnte sich vorstellen, dass in Apotheken geimpft werde, sagte der CDU-Politiker beim Deutschen Apothekertag in München. Angesichts voller Wartezimmer in Praxen sei über Bedingungen, mögliche Bereiche und die Vergütung zu diskutieren. Auch die Ärzte müssten ins Boot geholt werden. Der Minister warb dafür, die Digitalisierung auch im Arzneimittelgeschäft aktiv zu gestalten. So würden auch elektronische Rezepte kommen.