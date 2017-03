SpaceX schickt Satelliten mit wiederverwendeter Rakete ins All

31.03.2017 New York. Das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat erstmals einen Satelliten mit einer wiederverwendeten Antriebsrakete ins Weltall geschickt. Die Rakete startete in der Nacht vom Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida. Knapp zehn Minuten später landete die Falcon-9-Rakete auf einer schwimmenden Plattform im Atlantik. Die zweite Stufe der Rakete brachte den Satelliten in seine Umlaufbahn. SpaceX-Gründer und Selfmade-Milliardär Elon Musk feierte den Einsatz als "Meilenstein in der Geschichte des Weltalls".