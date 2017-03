SpaceX mit wiederverwendeter Rakete erfolgreich

31.03.2017 New York. Das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat erstmals einen Satelliten mit einer wiederverwendeten Antriebsrakete ins All geschickt. SpaceX-Gründer Elon Musk feierte den Einsatz als "riesige Revolution für die Raumfahrt". 15 Jahre hatten Entwickler Musk zufolge an der Wiederverwendbarkeit von Antriebsraketen gearbeitet, mit der Raumfahrt-Missionen deutlich günstiger werden sollen. Die Rakete startete in der Nacht vom Kennedy Space Center in Florida.