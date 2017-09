SpaceX-Rakete bríngt Mini-Shuttle ins All

08.09.2017 Washington. Kurz vor dem Eintreffen von Hurrikan "Irma" in Florida ist das mysteriöse Mini-Shuttle der US-Luftwaffe an der Spitze einer Dragon-Rakete des privaten Raumfahrt-Unternehmens SpaceX ins All gebracht worden. Der Start von Cape Canaveral bei schönem Wetter sei ohne Zwischenfälle verlaufen, die Trägerrakete sei danach zur Wiederverwendung zum Kenney-Raumfahrtzentrum zurückgekehrt, berichtetr CNN. Es ist bereits der fünfte Flug eines Mini-Shuttles X-37B, über dessen Zweck und Aufgaben nur wenig bekannt ist.