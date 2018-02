Spürbare Erholung an US-Börsen nach Auf und Ab

06.02.2018 New York. Nach dem heftigen Absturz zum Wochenauftakt haben die US-Börsen zur Erholung angesetzt. Nach einem äußerst nervösen Auf und Ab an der Wall Street, das sich fast über den gesamten Handelsverlauf erstreckte, legten die vier wichtigsten Indizes vor allem in der letzten Börsenstunde wieder kräftig zu. Der Dow Jones, der zum Start noch unter die 24 000 Punkte-Marke gefallen war, stieg am Ende um 2,33 Prozent auf 24 912,77 Punkte. Der Euro kostete zum Wall-Street-Schluss 1,2380 Dollar.