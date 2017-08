"Sonntagstrend": SPD schwach wie zuletzt vor sechs Monaten

06.08.2017 Berlin. Erstmals seit Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz steht die SPD im "Sonntagstrend" wieder so schwach da wie damals. Die Sozialdemokraten fielen in der Wählergunst um einen Punkt auf 23 Prozent - so wenig wie zuletzt Ende Januar, als Parteichef Sigmar Gabriel seinen Kandidaturverzicht zugunsten von Schulz verkündet hatte. Die Union liegt in der Emnid-Umfrage im Auftrag der "Bild am Sonntag" weiter bei 38 Prozent. Drittstärkste Kraft ist die Linke mit 10 Prozent vor der AfD, die einen Zähler verliert und auf 8 Prozent kommt - genau wie Grüne und FDP.