Sondersitzung des Berliner Flughafen-Aufsichtsrats

07.02.2017 Berlin. Personalwechsel und neue Probleme auf der Baustelle des neuen Hauptstadtflughafens beschäftigen heute den Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft. Das Kontrollgremium mit seinem Vorsitzenden, Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD), tritt am Nachmittag in Berlin zu einer Sondersitzung zusammen. Kultursenator Klaus Lederer und Justizsenator Dirk Behrendt sowie fünf zusätzliche Arbeitnehmervertreter sollen in den Aufsichtsrat einziehen. Im Januar waren neue Schwierigkeiten auf der Baustelle für den drittgrößten deutschen Airport bekannt geworden.