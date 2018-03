Solidarität mit London:Westen weist russische Diplomaten aus

26.03.2018 Berlin. Nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien haben die USA, Deutschland sowie 18 weitere Länder in einer beispiellosen Gemeinschafsaktion mehr als 100 russische Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter ausgewiesen. Das Auswärtige Amt in Berlin kündigte die Ausweisung von vier russischen Diplomaten an. Sie müssen binnen sieben Tagen Deutschland verlassen. Moskau sprach von einem "unfreundlichen Schritt", den man scharf verurteile. Außerdem wurde eine angemessene Reaktion von Präsident Wladimir Putin angekündigt.