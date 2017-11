Skifahrer starten an Zugspitze in die Saison

17.11.2017 Garmisch-Partenkirchen. Bei besten Wintersport-Bedingungen sind die Ski- und Snowboardfahrer an der Zugspitze in die Saison gestartet. Zehn von zwölf Pisten waren geöffnet, wie die Bayerische Zugspitzbahn mitteilte. Unter einem teils bedecktem Himmel sank die Temperatur deutlich unter den Gefrierpunkt. An Deutschlands höchstem Berg liegen laut Deutschem Wetterdienst derzeit rund 1,70 Meter Schnee, für diese Jahreszeit eine ordentliche Menge. Auch einige andere Lifte in Deutschland sind bereits in Betrieb genommen worden. Am Feldberg im Schwarzwald startete ein Lift.