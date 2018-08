"Simpsons"-Supermarkt gibt es in den USA jetzt auch in echt

23.08.2018 Wer großer Fan der "Simpsons" ist und schon immer mal im "Kwik-E-Mart" echte "Heat Lamp Hot Dogs" oder "Lard Lad Donuts" kaufen wollte, der kann das in den USA nun tun. Der kleine Supermarkt aus der Animationsserie ist in der Stadt Myrtle Beach im Bundesstaat South Carolina originalgetreu nachgebaut worden. Neben Hotdogs und Donuts gibt es in dem gelben Häuschen mit aufgemalten "Simpsons"-Figuren und rotem Dach auch viele Souvenirs der Erfolgsserie.