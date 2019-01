Silbereisen über Fischer: "Wir sind und bleiben beste Freunde"

12.01.2019 Berlin. Showmaster Florian Silbereisen pflegt nach der Trennung von Helene Fischer weiter engen Kontakt zu der Sängerin und will sie als "beste Freundin" nicht missen. "Helene und ich haben uns zwischen den Jahren getroffen und wir telefonieren fast täglich", sagte er der "Bild"-Zeitung. "Uns verbindet so viel, wir haben gemeinsam so viel erlebt, das bleibt für immer." Nach zehn Jahren Beziehung hatten Fischer und Silbereisen kurz vor Weihnachten ihre Trennung bekanntgegeben. Heute Abend stehen sie für eine ARD-Show erstmals danach wieder gemeinsam auf der Bühne.