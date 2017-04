Sicherheitsvorkehrungen in St. Petersburg erhöht

04.04.2017 Nach dem Bombenanschlag in der U-Bahn der russischen Stadt St. Petersburg sind die Sicherheitsvorkehrungen dort massiv verstärkt worden. Alle Zugänge zu den U-Bahnen würden zusätzlich bewacht, teilte der Metro-Betreiber mit. Zudem würden Busse und Straßenbahnen stärker überprüft. Auch in Moskau patrouillieren zahlreiche Polizisten an den Flughäfen, Bahnhöfen und in den Metro-Stationen. Durch die Explosion eines Sprengsatzes waren gestern in St. Petersburg mindestens elf Menschen gestorben, Dutzende wurden verletzt. Eine zweite Bombe wurde rechtzeitig entschärft.