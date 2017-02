Sicherheitskonferenz: Deutlich weniger Demonstranten als erwartet

18.02.2017 München. Deutlich weniger Menschen als erwartet haben gegen die Münchner Sicherheitskonferenz protestiert. Nach Polizeiangaben wurden bei der Abschlusskundgebung der zentralen Veranstaltung am Stachus und am Marienplatz rund 1900 Teilnehmer gezählt - der Veranstalter hatte zuvor 4000 Demonstranten angekündigt. An verschiedenen anderen Kundgebungen in der Innenstadt nahmen etwa weitere 350 Menschen teil - auch hier weniger als erwartet. Die Demos verliefen laut Polizei im Großen und Ganzen störungsfrei.