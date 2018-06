04.06.2018 Hamburg. Nach rund einem halben Jahr unfreiwilliger Bühnenpause hat Weltstar Shakira am Abend in Hamburg ihre "El Dorado"-Welttournee gestartet. Mehr als 12 000 Fans tanzten und feierten zu den Songs der zwölffachen Grammy-Gewinnerin, die 2017 wegen einer Stimmbandblutung ihre Tournee hatte verschieben müssen. Nach dem Auftakt in Hamburg geht es für Shakira weiter nach Köln und München. Insgesamt sind über 50 Konzerte geplant.