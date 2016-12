Seilbahn-Panne im Aostatal - Alle Passagiere gerettet

25.12.2016 Breuil-Cervinia. Bei starkem Wind ist eine Seilbahn mit über 150 Menschen an Bord im Aostatal in Italien stecken geblieben. Rettungsmaßnahmen liefen nach der Panne gegen 15.30 Uhr umgehend an, nach und nach wurden die Passagiere aus den Gondeln abgeseilt. Kurz vor Mitternacht war die Aktion erfolgreich abgeschlossen - insgesamt wurden nach Angaben der Agentur Ansa 153 Menschen gerettet. Alle Passagiere seien wohlauf, hieß es. Die Seilbahn mit je 12 Plätzen in einer Kabine war nach Angaben der Betreibergesellschaft wegen eines Defekts stecken geblieben.