25.09.2017 München. CSU-Chef Horst Seehofer will an der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU im Bundestag festhalten. Er halte es nicht für den richtigen Weg, diese aufzukündigen, sagte Seehofer nach dpa-Informationen in einer CSU-Vorstandssitzung in München. Man müsse aber darüber im Vorstand entscheiden.