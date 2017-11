Seehofer lässt seine politische Zukunft weiter offen

23.11.2017 München. CSU-Chef Horst Seehofer will sich zunächst nicht zu seiner politischen Zukunft äußern. Sowohl in der Landtagsfraktion als auch im Parteivorstand habe man vereinbart, "dass wir genau zu dieser Frage oder auch Personen keine Debatte führen". Das sagte Seehofer am späten Abend nach einer Sondersitzung des CSU-Vorstands. Ziele seien eine gemeinschaftliche Lösung, die CSU zusammenzuführen und bestehende Gräben zu überwinden. Bis Anfang Dezember will Seehofer zusammen mit einem Beraterkreis gemeinsame Lösungen finden.