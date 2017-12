Seehofer: Klammere mich an keines meiner Ämter

02.12.2017 München. Vor der geplanten Entscheidung im CSU-Machtkampf hat Parteichef und Ministerpräsident Horst Seehofer versichert, sich an keines seiner Ämter zu klammern. In einer Sitzung des CSU-Bezirksvorstands Oberbayern habe er dies sogar mehrfach hervorgehoben, erfuhr die dpa übereinstimmend von mehreren Teilnehmern. Seehofer bekräftigte demnach den verabredeten Zeitplan, wonach erst am Montag abschließend entschieden werden soll, wer die CSU und den Freistaat Bayern künftig führen soll. Dann sind Sitzungen der CSU-Landtagsfraktion und des CSU-Parteivorstands angesetzt.