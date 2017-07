Seebeben vor Kos versetzt Urlauber in Angst

21.07.2017 Kos (dpa) – Schock im Urlaubsparadies der südlichen Ägäis: Ein starkes Seebeben hat die beliebte Reiseregion in Griechenland und der Türkei erschüttert. Mindestens zwei Menschen kamen in der Nacht ums Leben, mehr als 120 wurden verletzt. Betroffen war vor allem die griechische Ferieninsel Kos. Deutsche sind laut Diplomatenkreisen nicht unter den Verletzten. Laut Deutschem Reiseverband werden vereinzelt Hotels als nicht mehr sicher eingestuft. Die Europäische Union bot Griechenland und der Türkei umfassende Unterstützung an.