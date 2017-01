Sechs Kinder bei Brand in US-Stadt Baltimore gestorben

13.01.2017 Baltimore. Sechs Kinder sind beim Brand eines Wohnhauses in den USA ums Leben gekommen. Ihre Mutter und zwei weitere Kinder sind in kritischem Zustand. Das neunte Kind der Familie, ein achtjähriges Mädchen, half demnach seiner Mutter, seine vier- und fünfjährigen Brüder aus dem brennenden Haus in Baltimore zu ziehen. Für die übrigen sechs Geschwister kam jede Hilfe zu spät. Der Vater der Familie war auf der Arbeit in einem Restaurant, als das Feuer in der Nacht ausbrach. Die Brandursache ist noch unklar.