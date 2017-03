Scotland Yard: Zwei Opfer des Anschlags weiter in Lebensgefahr

23.03.2017 London. Zwei Opfer des Anschlags von London schwebten auch am Tag nach dem Angriff weiter in Lebensgefahr. Das teilte Scotland Yard mit. Fünf weitere Verletzte seien in einem kritischen Zustand, hieß es außerdem. Bei dem Anschlag beim Londoner Parlament waren gestern vier Menschen getötet worden, darunter der Attentäter. Etwa 40 wurden verletzt. Darunter auch eine Frau aus Deutschland. Der Attentäter war ein 52-jähriger Mann aus Großbritannien namens Khalid Masood. Er raste mit einem Auto in Fußgänger, bevor er mit einem Messer einen Polizisten attackierte. Er wurde von weiteren Beamten erschossen.