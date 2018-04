Schweres Unwetter fegt über Eifel und Niederrhein

30.04.2018 Trier. Ein schweres Unwetter hat in der Nacht in der Eifel und am Niederrhein zu Hunderten Notrufen und zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. In Aachen wurden Einsatzkräfte zu überschwemmten Straßen, vollgelaufenen Kellern und von Hagel und Wind beschädigten Dächern gerufen. Es gab Hunderte Notrufe. In Stolberg bei Aachen musste der Europa-Tunnel gesperrt werden. Auch im Saarland war vor schweren Gewittern gewarnt worden. Dort gab es bislang aber keine größeren Schäden.